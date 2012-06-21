Днями система електронних торгів арештованим майном «СЕТАМ» провела перші у світі електронні торги з використанням найсучаснішої технології збереження й захисту даних BlockChain і змінила назву на OpenMarket.
«Перехід на BlockChain — це ще один крок до того, щоб зробити систему електронних торгів арештованим майном максимально чесною й безпечною, — сказав заступник міністра юстиції Сергій Петухов. — Інформація про торги стане доступною всім, тож у громадян більше не буде причин боятися можливих маніпуляцій з інформацією».
Нагадаємо, що Мін’юст ще у квітні цього року підписав меморандум із компанією BitFury щодо переведення на нову систему аукціонів «СЕТАМ» і реєстру нерухомого майна.
«Стосовно «СЕТАМ» це вже зроблено. Ми маємо амбітний план до кінця року перевести на цю технологію і реєстр нерухомого майна. Таким способом забезпечимо більшу захищеність інформації, яка міститься у реєстрі. Це підвищить рівень захисту права власності», — наголосив Сергій Петухов.
Генеральний директор ДП «СЕТАМ» Віктор Вишньов у свою чергу додав, що BlockChain — це передова технологія, яка повністю унеможливлює підроблення інформації в базах даних і дає можливість обробляти до мільярда транзакцій на добу.
«Після переходу на BlockChain інформацію, яка надходить до системи, зберігатимуть на кількох серверах, її буде розміщено на публічному сервері. Тож усі зможуть спостерігати за процесом торгів у режимі реального часу без ризику втрати історичних даних. Перевірити інформацію про кожен крок торгів можна, скопіювавши хеш-код транзакції, а потім вставивши його у відповідне поле на сайті blockchain.gov.ua», — поінформував присутніх керівник ДП «СЕТАМ».
За його словами, перехід на нову технологію — хороший приклад для проведення ребрендингу аукціону і зміни його філософії. Новий бренд OpenMarket («відкритий ринок») символізує відкритість, готовність до змін, невпинне зростання.
Віктор Вишньов також зауважив, що серед нових перспективних напрямів роботи аукціону — відкриття для населення торгів природними ресурсами, зокрема вугіллям, деревиною, зерном.
За словами голови Державного агентства з питань електронного урядування Олександра Риженка, BlockChain зробить аукціони максимально відкритими для громадськості й унеможливить будь-які зловживання під час їх проведення без жодного ризику для їхньої безпеки.
«Це технологія, якій довіряє весь світ, оскільки вона одна з найзахищеніших. Її неможливо обдурити. Завдяки інноваційному способу зберігання і накопичення даних кожен охочий матиме змогу перевірити хронологію усіх дій під час аукціону і переконатися, що нічого не було зроблено заднім числом», — упевнений Олександр Риженко.
На переконання президента Фонду «Східна Європа» Віктора Ляха, запровадження BlockChain — це проект, який визначить майбутню технологію розвитку електронного врядування на наступні 5 чи й 10 років.
«Нам як представникам громадськості дуже важливо, щоб державні аукціони проводили якомога відкритіше, а громадськість мала більше можливостей для їх контролю», — сказав Віктор Риженко.
За словами співзасновника компанії BitFury Валерія Вавілова, технологія BlockChain дає можливість повністю ліквідувати будь-які можливості для маніпулювання даними. Разом з тим будь-хто з учасників аукціону зможе перевірити, що дані про нього було внесено без змін.
До речі, на одному з наступних етапів буде запроваджено функцію перевірки інших учасників торгів, щоб унеможливити внесення даних заднім числом і забезпечити стовідсоткову чесність аукціонів.