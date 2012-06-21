Учора 227 українських парламентаріїв у другому читанні та в цілому ухвалили закон №5324 «Про внесення змін до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» (щодо визнання національних видів спорту). За словами профільного міністра Ігоря Жданова, цей нормативно-правовий акт, розроблений Міністерством молоді і спорту, покликаний сприяти розвитку національних видів спорту, якими прийнято вважати бойовий гопак, спас, рукопашний бій та інші. Закон створює умови для становлення національних федерацій з видів спорту.
«Це означає, що тепер вони матимуть змогу отримати офіційний статус і державну підтримку. Законом, який, я переконаний, підпише Президент України, передбачено, що у разі відсутності відповідної міжнародної спортивної федерації статус національної спортивної федерації, що сприяє розвитку національних видів спорту, надається за рішенням Мінмолодьспорту. Це знімає будь-які перешкоди для їхнього розвитку та офіційної реєстрації», — наголосив Ігор Жданов.
Ще одна мета закону №5324 — сприяння відродженню національно-культурних традицій та патріотичному вихованню, популяризації серед українців здорового способу життя і фізичної культури, розвитку національних видів спорту. Як зауважив Ігор Жданов, існує міжнародна практика визнання національних видів спорту. Приміром, у 1994 році Канада ухвалила закон, яким визнала національними видами спорту хокей з шайбою та лакрос.
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»