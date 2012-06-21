Другу річницю створення святкує Спільна литовсько-польсько-українська бригада. Для святкування в Польщі зібралися міністри оборони: України — Степан Полторак, Республіки Польща — Антоній Мацеревич, Литовської Республіки — Раймондас Каробліс.
«Сьогодні у Любліні відбулася історична подія: у другу річницю з дня створення ЛИТПОЛУКРБРИГ підрозділ отримав бойовий прапор. Спільна литовсько-польсько-українська бригада — символ єднання наших народів», — сказав Степан Полторак під час вручення бойового прапора багатонаціональній частині.
За два роки бригада набула бойових спроможностей, зокрема сформовано штаб, проведено бойове злагодження підрозділів. «Наступний рік для з’єднання розпочнеться переходом від командно-штабних до тактичних навчань у складі підрозділів, залученням до багатонаціональних навчань під проводом НАТО», — цитує слова Степана Полторака прес-служба вітчизняного оборонного відомства.