За старовинною болгарською традицією, наприкінці січня в селі Зоря Саратського району, що на півдні Одещини, відзначили Бабін дєн (Бабин день). Це неофіційне народне жіноче свято, що бере початок з дохристиянських часів. Воно присвячене повитухам, що свого часу виконували функції сучасних акушерів. Цього дня жінки, які нещодавно народжували, збиралися в оселях повитух. Молодиці «пуливат на бабата» — виконували обряд, пов’язаний з миттям рук та розбризкуванням води.
Після цього цілком логічними були традиційні подарунки —– рушники, фартухи та мило. А вже потім учасники гостин накривали святковий стіл. Цього разу жінки зібралися за ним у Зорянському будинку культури. Загалом вшановувати повивальниць та породіль притаманно майже усім народам. Та схоже, що по-справжньому популярними вони залишились тільки серед болгар.