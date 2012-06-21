Весна несе сонячне тепло, добро перемагає зло, а сонце — темряву. Вона  дарує почуття оновлення, радість вільного життя. На початку березня Болгарія відзначає два свята: 1 — народне фольклорне «Баба Марта» та 3 — День визволення Болгарії від османського ярма. Виступаючи на урочистому прийнятті з цієї нагоди,  Надзвичайний і  Повноважний посол Республіки Болгарія Красімір Мінчев  розповів про національні традиції святкування. З нагоди початку весни 1 березня заведено бажати одне одному здоров’я і щастя, дарувати мартениці, сплетені з червоних та білих ниток. Червоний колір символізує кохання, а білий — чистоту й ніжність. Саме такі красиві вироби подарували гостям красуні та їхні кавалери, одягнуті у болгарський та український  національний  одяг.

Велику увагу Красімір Мінчев присвятив 139-й  річниці визволення Болгарії від п’ятивікового османського поневолення. Це свято вважається одним з головних національних свят країни, днем  відродження Болгарської держави. 3 березня 1878 року було укладено  Сан-Стефанську мирну угоду, яка поклала край віковим стражданням болгарського народу. Болгарія назавжди зберігатиме  пам’ять  про героїв, які  допомогли її  народові здобути волю і незалежність.

Пам’яті героїв був присвячений і поминальний захід, проведений  3 березня біля пам’ятника, спорудженого в Києві  з ініціативи громадськості на місці вічного спочинку болгарських ополченців, які лікувалися в Київському військовому шпиталі та померли від тяжких ран. 

Юрій ВАНІН
для «Урядового кур’єра»