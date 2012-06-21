Весна несе сонячне тепло, добро перемагає зло, а сонце — темряву. Вона дарує почуття оновлення, радість вільного життя. На початку березня Болгарія відзначає два свята: 1 — народне фольклорне «Баба Марта» та 3 — День визволення Болгарії від османського ярма. Виступаючи на урочистому прийнятті з цієї нагоди, Надзвичайний і Повноважний посол Республіки Болгарія Красімір Мінчев розповів про національні традиції святкування. З нагоди початку весни 1 березня заведено бажати одне одному здоров’я і щастя, дарувати мартениці, сплетені з червоних та білих ниток. Червоний колір символізує кохання, а білий — чистоту й ніжність. Саме такі красиві вироби подарували гостям красуні та їхні кавалери, одягнуті у болгарський та український національний одяг.
Велику увагу Красімір Мінчев присвятив 139-й річниці визволення Болгарії від п’ятивікового османського поневолення. Це свято вважається одним з головних національних свят країни, днем відродження Болгарської держави. 3 березня 1878 року було укладено Сан-Стефанську мирну угоду, яка поклала край віковим стражданням болгарського народу. Болгарія назавжди зберігатиме пам’ять про героїв, які допомогли її народові здобути волю і незалежність.
Пам’яті героїв був присвячений і поминальний захід, проведений 3 березня біля пам’ятника, спорудженого в Києві з ініціативи громадськості на місці вічного спочинку болгарських ополченців, які лікувалися в Київському військовому шпиталі та померли від тяжких ран.
Юрій ВАНІН
для «Урядового кур’єра»