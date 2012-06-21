Станом на кінець жовтня заборгованість населення Києва з оплати електроенергії становила 209,3 млн грн. Про це повідомляє Головне управління статистики у м.Києві, передає УНН.
Водночас, за даними відомства, станом на кінець жовтня залишається заборгованість населення м.Києва зі сплати за централізоване опалення та гаряче водопостачання — 1 млрд 138,9 млн грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій — 413,7 млн грн, за централізоване водопостачання та водовідведення — 335,8 млн грн, за газопостачання — 250,5 млн грн, за вивезення побутових відходів — 0,9 млн грн.
Додамо, що протягом 10 місяців цього року населенням міста сплачено за житлово-комунальні послуги, зокрема й з погашенням заборгованості попередніх періодів, 6 млрд 340,6 млн грн.