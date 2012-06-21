Очолити рух захисту чесного бізнесу і підтримати чесних правоохоронців, які сумлінно виконують свої обов’язки, готовий Прем’єр-міністр Володимир Гройсман. Цю позицію він оприлюднив під час чергового засідання очолюваної ним Міжвідомчої комісії з питань забезпечення дотримання правоохоронними органами прав та законних інтересів осіб, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів.
Прем’єр наголосив, що захист інтересів бізнесу — основа ухваленого конституційною більшістю Верховної Ради закону, який отримав народну назву «маски-шоу стоп». Однак положення цього документа нерідко порушують і правоохоронці, й самі підприємці, що працюють у тіні.
Учасники наради домовилися наступної зустрічі розглянути причини порушень, обговорити конкретні кейси, з якими стикаються підприємці. Ділові асоціації готують ці кейси.
«Оцінювати роботу правоохоронців за кількістю скарг не інформативно. 90% підприємців не скаржаться. Треба збирати інформацію про безпосередні контакти і водночас давати запити в ДФС, СБУ та прокуратуру надати кількісні показники», — запропонував Володимир Гройсман. І вкотре наголосив, що реакція на протиправні дії і правоохоронців, і підприємців буде жорсткою.
«Боротьба за захист чесного бізнесу буде запеклою. І репутація комісії має бути беззаперечною. Голосно говоритимемо про реальні проблеми», —підкреслив Володимир Гройсман.
Наприкінці минулого року було ухвалено урядовий законопроект про протидію тиску на бізнес. Його ключові новації — неприпустимість і недійсність доказів, отриманих під час виконання ухвали про обшук, винесеної без технічної фіксації. Так само недопустимими вважаються докази, отримані під час обшуку, проведеного без захисника. У березні 2018 року створено спецкомісію з питань виконання вимог цього закону. До її складу увійшли представники передусім ділових кіл.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»