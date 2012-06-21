Нарада під головуванням віце-прем’єр-міністра Геннадія Зубка щодо проблемних аспектів роботи ТОВ «ЛЕО» та відключення від водопостачання 60 тисяч споживачів Луганської області завершалася обіцянкою тимчасово відновити постачання води.
Як повідомляли раніше, протягом червня — липня 2017 року ТОВ «ЛЕО» неодноразово відключало енергопостачання соціально важливих об’єктів області, внаслідок чого без питної води залишалось понад 60 тисяч споживачів, дошкільні навчальні заклади, загальноосвітні школи, медичні заклади у містах Кремінна, Лисичанськ, Старобільськ, Рубіжне та Станично-Луганському і Попаснянському районах. Причина відключень електроенергії — скрутне фінансове становище ТОВ «ЛЕО», яке заборгувало ДП «Енергоринок» 5,3 мільярда гривень.
На нараді обговорювали можливі алгоритми відрахування коштів, регуляторні механізми НКРЕКП, необхідність погашення заборгованості перед ТОВ «ЛЕО» споживачами підконтрольної українському уряду території області.
На думку голови Луганської ОДА Юрія Гарбуза, проблема «ЛЕО» має складний і накопичувальний характер, однак не можна, щоб її заручниками ставали люди. Як повідомила прес-служба ТОВ «ЛЕО», за підсумками наради ухвалено рішення, згідно з яким заплановані відключення скасовують, а дату припинення енергозабезпечення переносять на 1 серпня. «Зацікавленим структурам надано змогу розглянути пропозиції «ЛЕО» щодо виходу з кризи»,— йдеться у повідомленні.