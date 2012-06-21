Німецька група компаній Bosch розширює свої виробничі потужності в Китаї. Постачальник технологій і послуг інвестує майже 100 мільйонів євро в новий завод, який збудують у південно-східному китайському місті Нанкін.
Починаючи з 2019 року підприємство, що займе територію майже в 20 тисяч квадратних метрів вироблятиме гальмівні системи Bosch iBooster для замовників з Азії.
Про це повідомляє Новое время.
Продуктом буде вакуумно-незалежний електромеханічний підсилювач гальм, який є важливою частиною електромобільних систем і систем допомоги водієві.
Будівництво нового заводу в Нанкіні – це реакція на стрімкий попит на електромобілі й системи автономного керування для них у Китаї. На думку члена правління Robert Bosch GmbH доктора Дірка Гогайзеля, це дасть компанії змогу запропонувати своїм клієнтам у Китаї продукти і послуги з урахуванням вимог локального ринку.
Керівництво компанії зазначає, що Bosch iBooster відповідає всім вимогам щодо сучасних гальмівних систем, які сумісні з будь-якими коробками передач, що застосовуються в гібридних і повністю електричних автомобілях. Нова система збільшує запас ходу електромобіля завдяки майже повному збереженню енергії гальмування. При цьому завдяки швидкому збільшенню тиску вона істотно скорочує гальмівний шлях у разі автоматичного екстреного гальмування.
У Bosch зазначають, що на новому заводі встановлять цифрову систему управління виробництвом. Нині вже 14 заводів Bosch у Китаї обладнані мережевими технологіями, а сама група компаній стала партнером Китайського державного об’єднаного дослідницького центру з розвитку. Метою співпраці є просування мережевих технологій у виробництво всією країною.