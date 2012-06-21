Боєць 1-го батальйону Нацгвардії ім. генерала Кульчицького Максим Перев’язко до війни працював учителем музики та історії. Після повернення з АТО взяв участь у проекті для демобілізованих військових фонду «Відродження». Успішно захистивши бізнес-план, виграв грант і відкрив мистецьку студію. Тут навчає дітей музики. Учні із соціально незахищених сімей займаються безкоштовно.
«Ідея відкрити школу виникла давно. Я навчався в бізнес-школі, переміг і отримав кошти, після чого закупив обладнання, набрав дітей. І так крок за кроком ця студія розвивається. Маю власний погляд на музичну освіту і викладаю за власною методикою», — розповів Максим.
Максим влаштовує музичні вечори. Упродовж чотирьох років він разом з бойовим товаришем Зеновієм Медюхом провів понад тисячу концертів. Благодійний творчий вечір бійця АТО учасника проекту «Пісні війни» Максима Перев’язка, що відбувся у Дрогобицькому народному домі, зібрав велику аудиторію. Під час заходу лунали авторські композиції виконавця і гурту «Теплий вересень», Зеновія Медюха та гурту «Кулі». Глядачам представили композицію «Дорога на схід».
Цей благодійний творчий вечір — шана загиблим героям. «За чотири роки я познайомився з багатьма композиторами, музикантами, ми виступали на Майдані, у зоні АТО, Львівській опері, Жовтневому палаці, а також на інших майданчиках. Ці пісні мають чути люди. Розуміємо, що все робимо правильно, коли бачимо, що зал плаче і переймається нашими емоціями», — ділиться Максим Перев’язко. Отримані на благодійному творчому вечорі у Дрогобичі кошти організатори спрямують на розвиток мистецької студії.