У зв’язку з детонацією боєприпасів гасити пожежу на найбільшому в Україні арсеналі в Балаклії Харківської області поки що неможливо. Про це заявив головний військовий прокурор Анатолій Матіос.
«У зв’язку з детонацією гасіння пожежі наразі неможливо — і воно не здійснюється», — сказав він.
Матіос зазначив, що на місці події працює комісія на чолі з заступником міністра оборони Ігорем Павловським. Туди ж виїхала група прокурорсько-слідчих працівників Головної військової прокуратури, Головного слідчого управління Служби безпеки для розслідування за статтею 113 ККУ про диверсію.
Також військова прокуратура відкрила провадження за ч. 3 статті 425 ККУ – «недбале ставлення військової службової особи, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду».
Ці два кримінальні провадження об’єднано в одне, керівництво здійснює військова прокуратура.
«Належна охорона арсеналу здійснювалася і здійснюється в складі близько тисячі військовослужбовців Збройних сил України та Відомчої охорони — озброєною, і добові наряди цього арсеналу становлять майже 100 осіб», – сказав пан Матіос.
«З огляду на вимоги державної таємниці, розповісти повну категорію боєприпасів, які зберігаються на закритих, бетонованих, підземних та наземних місцях складування боєприпасів не маю права розголосити», – зізнався він.
Однак штаб і правоохоронців визначили «можливі місця розльоту осколків і можливі місця загроз для місцевого населення».