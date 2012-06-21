Міністерство екології та природних ресурсів разом із Міністерством аграрної політики та продовольства в чотири рази збільшило штрафи за завдання шкоди всім видам тварин. «Ми вважаємо, що браконьєр повинен сплачувати не тільки штраф, але й компенсувати кошти, які необхідно вкласти на відтворення знищених ним тварин. Ми розуміємо, що затятих браконьєрів не лякають навіть такі обсяги штрафів, і надалі посилюватимемо боротьбу з браконьєрами», — наголосив міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак.
Прес-служба відомства також повідомила, що в Україні щороку в середньому затримують десятки тисяч браконьєрів. Зросла й їхня технічна озброєність: йдеться про застосування приладів нічного бачення, супутникового зв’язку, електровудок, карабінів, автоматів, всюдиходів, БТР. «Окрім цього в інтернеті є чимало сайтів з інструкціями, як самостійно швидко змайструвати браконьєрську сучасну зброю», — висловив обурення міністр.
Згідно з новими правилами, браконьєр зобов’язаний компенсувати за незаконне добування або знищення лося 80 тисяч гривень, оленя європейського — 60 тисяч, лані — 40 тисяч, козулі і муфлона — по 32 тисячі гривень. Також зросли суми відшкодування за незаконне добування або знищення хутрових і птахів. Зокрема, бобра —10 тисяч гривень, зайця-русака — 8 тисяч, бабака, куниці — по 6 тисяч, лебедя — 4 тисячі, галагаза, гусей, кекликів, куріпок сірих, фазанів — по 2 тисячі гривень.
Лора ВОВК
для «Урядового кур’єра»