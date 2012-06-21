Справа ця тяглася кілька місяців: ще торік у жовтні українські правоохоронці затримали іноземного вербувальника в аеропорту «Бориспіль» одразу після його прибуття в Україну з Бразилії. Як виявилося, він воював на сході України у складі терористичної організації «ДНР» і вербував найманців для терористів.
Прокуратура Києва довела у суді провину цього злочинця.
Як встановило слідство, з вересня 2014-го по травень 2015 року громадянин Бразилії перебував у складі 1-го мотострілецького батальйону «Вікінг» 1-ї бригади «ДНР». Він виконував функції керуючого ротою, інструктора та розвідника. Брав участь у бойових діях поблизу Вергулівки, Первомайського, Горлівки, Старобешевого, Дебальцевого, донецького аеропорту. Вербував громадян інших держав, переважно бразильців, до складу незаконних збройних формувань, а також неодноразово здійснював розвідувальні походи на позиції Збройних сил України і коректував артилерійський вогонь по українських позиціях, повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.
За результатом судового розгляду вироком Печерського райсуду Києва іноземця визнано винним за ч.1 ст. 258-3 (створення терористичної організації) та ч. 2 ст. 260 КК України (створення не передбачених законом збройних формувань) і призначено покарання у вигляді 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Відділ соціально-правових питань
«Урядового кур’єра»