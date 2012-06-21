Вчені розшифрували геном коронавірусу нового типу, виявленого у пацієнта в Бразилії, повідомляється на сайті національної дослідницької лабораторії бразильського міністерства охорони здоров'я Інституту Адольфу Лутца.
Результати дослідження були отримані через 48 годин після виявлення першого випадку захворювання в регіоні, наголошується в повідомленні. Робота велася спільно з вченими з Інституту тропічної медицини Університету Сан-Паулу і британського Оксфордського університету.
За припущенням вчених, отримана інформація може допомогти у створенні вакцини від нового вірусу.
31 грудня 2019 року китайська влада заявили про спалах пневмонії в місті Ухань. Збудником захворювання є новий тип коронавірус, якому присвоєно офіційну назву Covid-2019.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»