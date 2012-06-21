Визнання фейкових документів таких самих фейкових псевдореспублік на українському Донбасі, як це днями вчинила РФ, потребує посилення санкцій. «Спостерігаємо постійні порушення мінських угод. Бачимо не лише порушення режиму припинення вогню, а й абсолютно цинічне рішення щодо визнання фейкових документів фейкових республік, — заявив Президент Петро Порошенко під час зустрічі з Комісаром ЄС з питань гуманітарної допомоги та управління у кризових ситуаціях Христосом Стиліанідісом. — З точки зору міжнародного права це вже елемент визнання цих незаконних формувань і де-факто відмова від мінського процесу. Оскільки ці кроки несумісні з імплементацією мінських домовленостей. Вважаємо це надзвичайно тривожним явищем, і воно потребує рішучих дій аж до посилення санкцій». Єврокомісар Стиліанідіс, який повернувся з прифронтового Майорська, підкреслив, що ЄС і надалі повністю підтримує Україну і докладає значних дипломатичних зусиль для повного виконання РФ мінських угод.