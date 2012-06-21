На початку року прославлена в боях на сході України Запорізька 55-та артилерійська бригада імені генерал-полковника Василя Петрова оперативного командування «Схід» Сухопутних військ Збройних сил України святкувала 74-ту річницю з дня створення.
Як повідомив командир бригади Сергій Брусов, за часи існування бригаду нагороджено орденами Богдана Хмельницького, Бойового Червоного прапора, Олександра Невського, їй присвоєно почесні звання «Будапештська», «Запорізька», імені двічі Героя Радянського Союзу генерал-полковника Василя Петрова. Запорізька 55-та артбригада об’єднує чотири зведені гаубичні артилерійські батареї, які з 2014 року виконують бойові завдання у зоні проведення АТО. Під час виконання бойових завдань у 2014—2015 роках бригада, на жаль, втратила шість бійців.
Першим з днем народження артилеристів привітав голова Запорізької ОДА Костянтин Бриль, зазначивши, що у 2016 році військова частина може похвалитись не тільки чималою кількістю виконаних бойових завдань, а й відсутністю втрат серед особового складу.
— Ваша артбригада вже стала легендарною, — звернувся очільник Запорізької області до артилеристів. — Вас знають та бояться вороги України, що свідчить про вашу мужність та доблесні подвиги. Нині всі запоріжці пишаються вашими бойовими звершеннями. Саме завдяки хоробрості наших військових Україна неодмінно святкуватиме свій день перемоги.
Військовослужбовцям дуже важливо бачити, що про них піклуються. Представники влади регіону обіцяють у цьому році приділяти більше уваги артбригаді.