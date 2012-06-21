У Великобританії розповсюджують соціальну рекламу, яка закликає не купувати товари з РФ, аби не інвестувати гроші в російську армію. Фотографію реклами опублікував на своїй сторінці у Facebook позафракційний нардеп Борислав Береза.
«Щоразу, коли ви купуєте російські товари, ви інвестуєте в криваву армію», — написано в рекламі. Перед словом «армія» розташоване закреслене слово «Мері», таким чином обіграна назва напою «Кривава Мері».
На зображенні військові снаряди замасковані під пляшки з горілкою, яку РФ експортує на Захід. «Пийте відповідально», — йдеться в тексті, поряд з яким список країн, на які нападав Кремль, зокрема й Україна.
«Та реклама, яка безпосередньо стосується нас. Британська соціальна реклама. Проукраїнська. У Британії. Я одного зрозуміти не можу, а чому в Україні немає чогось подібного? Але Мінінформполітики мені нічого не відповість...», — зазначив політик.