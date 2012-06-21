Британець Тед Брейді встановив світовий рекорд Гіннеса за найшвидшу їзду на задньому колесі мотоцикла. У такому положенні він зумів розігнатися до
Фіксація рекорду пройшла під час щорічного чемпіонту світу зі швидкісної їзди на задньому колесі мотоцикла. Рекордсмен встановив рекорд на злітній смузі військової бази в Північному Йоркширі. У цьому йому допоміг його спортивний байк - Suzuki Hayabusa. Власник стверджує, що той має 540 к. с., повідомляє auto.bigmir.net
Для встановлення рекорду потрібно було проїхати на задньому колесі кілометр. Швидкість фіксували в кінці дистанції. Брейді встановив рекорд із другої спроби.
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