Лондон розпочав переговори із міжнародними союзниками щодо відправки до Молдови сучасної зброї за стандартами НАТО для захисту від росії.

Як передає Укрінформ, про це в інтерв’ю Telegraph сказала міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс.

«Я хотіла би, щоб Молдова була оснащена за стандартами НАТО. Це обговорення, яке ми ведемо із нашими союзниками», - сказала Трасс.

Молдова не член НАТО, є побоювання, що вона може стати наступною метою путіна після України, оскільки той прагне територіального розширення рф.

За словами Трасс, путін «абсолютно чітко» заявив про свої амбіції щодо створення «великої росії», і те, що його спроби захопити Київ не мали успіху, не означає, що він відмовився від цих амбіцій.

Якщо плани з озброєння Молдови будуть прийняті, члени НАТО нададуть країні сучасну зброю, замінивши її обладнання радянських часів, а також навчать солдатів, як ним користуватися.