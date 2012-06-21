Опівночі з 31 січня на 1 лютого за центральноєвропейським часом Британія офіційно вийшла з Європейського Союзу.
Після трьох з половиною років метань Великобританія нарешті формально виходить з ЄС. Про це повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на іноземні ЗМІ.
На дострокових парламентських виборах 12 грудня 2019 року абсолютну більшість мандатів завоювала Консервативна партія на чолі з брекзітером Борисом Джонсоном, після чого новий склад парламенту затвердив умови виходу з ЄС. 24 січня 2020 року прем'єр-міністр Британії і голова Європейської ради та Єврокомісії, колишній прем'єр-міністр Бельгії Шарль Мішель, підписали угоду про вихід країни з ЄС.
Цю подію відзначили святковою ілюмінацією в центрі Лондона ввечері 31 січня. Борис Джонсон виступив зі зверненням до народу, а Королівський монетний двір випустить приурочену до події пам'ятну монету в 50 пенсів з написом «Мир, процвітання і дружба з усіма народами» і датою «31 січня 2020» на реверсі.
Експерти кажуть, що значних змін у відносинах ЄС і Британії очікувати поки не варто – перехідний період триватиме до кінця 2020 року. До цього моменту умови торгівлі і міграційна політика залишаться такими як були досі.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»