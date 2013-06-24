19 травня 2025 року, у Лондоні Британська Рада й Міністерство освіти і науки України в межах Education World Forum підписали оновлений Меморандум про взаєморозуміння, який визначає нові пріоритети співпраці у сферах вивчення англійської мови, розвитку шкільної та вищої освіти, а також підтримки освітньої системи України в умовах війни. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Документ підписали Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий і генеральний директор Британської Ради Скотт Макдональд під час двосторонньої зустрічі, що відбулася в межах програми «100 років партнерства між Великою Британією та Україною» (Education World Forum у Лондоні).

Меморандум ґрунтується на багаторічній співпраці між Британською Радою та МОН, адаптований до викликів, з якими стикається освітня система України в умовах повномасштабного вторгнення росії. Документ окреслює всебічну рамку співробітництва між інституціями та органами виконавчої влади обох країн, відповідальними за освітню політику, та охоплює такі сфери співпраці:

Розвиток прямих партнерств між закладами освіти та обміну досвідом між ними для забезпечення якості освіти на всіх рівнях.

Підтримка співпраці між університетами Великої Британії та України під час розроблення спільних (подвійних) дипломів та їхнього взаємного визнання, а також спільних програм академічної мобільності та наукових досліджень.

Обмін досвідом у сфері освітньої політики задля забезпечення якості освіти, викладацької майстерності, розвитку лідерських навичок та поліпшення врядування та управління.

Сприяння якісному професійному розвитку вчителів та вдосконаленню викладання англійської мови.

Співпраця британських й українських університетів задля поліпшення гендерного представництва на керівних посадах у вищій освіті.

Розвиток віртуальних партнерств між школами Великої Британії та України, що сприяє міжкультурному порозумінню між учнями обох країн.

Поглиблення взаємної обізнаності про системи освіти Великої Британії та України через спільні інформаційні та промоційні заходи.

«Сильна система освіти — це точка дотику для стратегічного партнерства, культурної взаємодії та побудови стійких міжнародних зв’язків. У ці складні часи ми особливо цінуємо співпрацю, яка ґрунтується на довірі, послідовності та спільному баченні майбутнього. Підписання Меморандуму з Британською Радою — це вагомий крок у розвитку системної та довготривалої співпраці, яка вже має відчутні результати й відкриває нові можливості для українських учителів, дітей і всієї освітньої спільноти. Ми впевнено продовжуємо ці зміни», - зазначив Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

Ця угода поглиблює співпрацю в трьох ключових напрямах, які були пріоритетними останнім часом, і сприятиме подальшому розвитку наявних програм:

Розвиток англійської мови

Програма BELT: щорічне навчання для 1400 держслужбовців із використання англійської мови як робочої.

Доступ до навчання англійської: онлайн-курси з англійської мови для 1000 дітей та підлітків в Україні.

Співпраця й підтримка реформи в шкільному секторі

Програма SWITLO: програма професійного розвитку для вчителів англійської зі створення спільнот професійної майстерності.

Програма ENCOURSE: нова ініціатива, що підтримує впровадження реформи «Нова українська школа (НУШ)» та спрямована на формування в учнів компетенції медіації під час вивчення англійської мови.

Партнерства між школами Великої Британії та України: програма співпраці, фінансована Міністерством освіти Великої Британії, уже має великий попит, що свідчить про бажання міжкультурного обміну та спільного навчання.

Реформа вищої освіти

Програма професійного розвитку академічних менеджерів: ініціатива Міністерства освіти і науки України, яка реалізується Британською Радою в межах спільного проєкту МОН та Світового банку та має на меті посилити лідерський потенціал українських університетів.

Партнерства з гендерної рівності: Британська Рада надає гранти на партнерські проєкти між університетами України та Великої Британії для подолання гендерного дисбалансу в управлінні закладами вищої освіти.

«Потреба підтримки освітнього сектору України є очевидною. Війна завдала шкоди освітній інфраструктурі країни, поставивши під загрозу право мільйонів молодих людей на освіту. Уряд Великої Британії нещодавно оголосив про Cторічне партнерство між Україною та Великою Британією, що свідчить про багатогранність відносин між нашими країнами й про те, що ми будемо поруч з Україною за будь-яких обставин. Британська Рада працює в Україні вже 30 років. Ми щиро віримо, що зараз як ніколи важливо вибудовувати позитивні зв’язки, взаєморозуміння та довіру між людьми — і ми продовжуємо робити це під час війни», - сказав генеральний директор Британської Ради Скотт Макдональд.

Довідково

Британська Рада — міжнародна організація Великої Британії з питань культурних зв’язків та освітніх можливостей, яка сприяє миру й процвітанню, налагоджуючи зв’язки, взаєморозуміння та довіру між людьми Великої Британії та інших країн світу. Британська Рада працює в понад 200 країнах і територіях, маючи офіційне представництво більш ніж у 100 з них.