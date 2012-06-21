Британська жовта субмарина, названа за результатами народного голосування «Boaty McBoatface», що українською можна перекласти як «Човен Човнолиций», вирушить у свою першу наукову антарктичну місію.
Субмарина-дрон зафіксує рух підводних течій. Її дослідження мають відіграти ключову роль у регулюванні клімату.
«Boaty McBoatface» входить до устаткування науково-дослідницького судна «Сер Девід Аттенборо».
Від початку, за результатами голосування, яке Національна рада із дослідження довкілля вирішила провести серед користувачів інтернету, саме дослідницьке судно мало отримати назву «Boaty McBoatface».
Проте у Національній раді заявили, що така назва не пасує дослідницькому кораблю, і назвали його «Девід Аттенборо»—за іменем відомого британського натураліста і телеведучого, хоч ця назва отримала вдесятеро менше голосів.
А «Boaty McBoatface» стала одна із жовтих субмарин.