Дослідники з Оксфорда і Бірмінгема зробили заяву, що змогли виокремити різні штами хвороби, використовуючи процес секвенування геному.
Це означає, що пацієнти, які раніше чекали на результати аналізів місяці, щоб отримувати правильно призначені ліки, тепер зможуть почати лікування вже за декілька днів, що підвищує шанси на одужання.
За даними ВООЗ, туберкульоз є найбільш поширеною інфекційної причиною смерті у світі.
Випадки туберкульозу у Британії останнім часом зустрічаються не часто, проте в Англії досі один з найвищих показників захворюваності у Європі.
У 2015 році в Англії захворюваність становила 10,5 випадків на 100 тисяч осіб.
Стійкість до ліків
Вчені, що зробили відкриття, заявили, що секвенування генома дасть їм змогу ідентифікувати ДНК мікробактерій в аналізі лише за тиждень.
Мікробіолог, професор Грейс Сміт заявила: «Ми можемо надати інформацію про види бактерій і ліки, до яких вони можуть бути стійкі, якщо буде діагностований туберкульоз».
Днями експерти попередили про зростання стійких до ліків штамів туберкульозу, які можуть звести нанівець зусилля викорінити цю хворобу.
Згідно з новим дослідженням, в одному з п’яти випадків захворюваності на туберкульоз у світі штам хвороби виявляється стійким, принаймні, одного з основних лікарських препаратів.
«Якщо ми можемо показати, що використання найсучаснішої технології може допомогти скоротити час, необхідний для виявлення хвороби та вибору програми лікування, ми наблизимося до нашої мети — до викорінення туберкульозу у країні», — заявив очільник МОЗ Джеремі Хант.