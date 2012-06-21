Київський завод «Кузня на Рибальському» спустив на воду малий артилерійський броньований катер типу «Гюрза-М». За флотською традицією, об корпус нового судна, яке спускають на воду, слід розбити пляшку із шампанським, і це обов’язково має зробити жінка, яка потім стає хрещеною матір’ю корабля. Цього разу хрещеною матір’ю «Гюрзи-М» стала народна артистка України переможниця Євробачення-2004 співачка Руслана.
Командувач Військово-Морських сил ЗСУ віце-адмірал Ігор Воронченко під час урочистостей зазначив, що поповнення катерного складу флоту зміцнить обороноздатність нашої держави й посилить захист країни на морському напрямку.
Катер «Гюрза-М» повністю броньований, має на озброєнні гармату, кулемет і ракетні комплекси, повідомляє управління зв’язків з громадськістю ЗСУ. Він призначений для бойової вахти у прибережній морській смузі, патрулювання, охорони водних кордонів, боротьби з малорозмірними суднами супротивника, захисту берегових стаціонарних і плавучих об’єктів і споруд, сприяння десантним і прикордонним групам, гарантування безпеки мореплавства.