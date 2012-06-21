Чемпіонат світу з водних видів спорту в Будапешті лише набирає обертів. Та вже перші фінали не залишили збірну України без нагород. Зокрема, бронзову медаль виборола синхроністка Анна Волошина в особистому фіналі технічної програми, а потім з Єлизаветою Яхно піднялася на п’єдестал у дуеті.
А в синхронних стрибках з триметрового трампліна наш дует Ілля Кваша — Олег Колодій з результатом 429,99 також посів третю сходинку п’єдесталу пошани. За два кроки від нагород зупинилися українці Максим Долгов і Олександр Горшковозов, які посіли п’яте місце (416,31 бала) у фіналі змагань із синхронних стрибків з 10-метрової вишки.
Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав українських спортсменів, тренерський склад збірної та Федерацію стрибків у воду України на чолі з Ігорем Лисовим з чудовим здобутком, побажавши подальших успіхів на чемпіонаті світу в угорській столиці.
Чемпіонат світу-2017 з водних видів спорту в Будапешті триватиме до 30 липня.
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»