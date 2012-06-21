Чемпіонат світу з водних видів спорту в  Будапешті лише набирає обертів. Та вже перші фінали не залишили збірну України без нагород. Зокрема, бронзову медаль виборола синхроністка Анна Волошина в особистому фіналі технічної програми, а потім з Єлизаветою Яхно піднялася на п’єдестал у дуеті.

А в  синхронних стрибках з  триметрового трампліна наш дует Ілля Кваша — Олег Колодій з результатом 429,99 також  посів третю сходинку п’єдесталу пошани. За два кроки від нагород зупинилися українці Максим Долгов і Олександр Горшковозов, які  посіли п’яте місце (416,31 бала) у фіналі змагань із синхронних стрибків з 10-метрової вишки.

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка привітав українських спортсменів, тренерський склад збірної та Федерацію стрибків у воду України на чолі з Ігорем Лисовим з чудовим здобутком, побажавши подальших успіхів на чемпіонаті світу в угорській столиці.

Чемпіонат світу-2017 з водних видів спорту в Будапешті триватиме до 30 липня.

Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»