Вікторія ВЛАСЕНКО,

«Урядовий кур’єр»

Рада міністрів закордонних справ ЄС під час чергового засідання, яке відбулося у Брюсселі, не схвалила запровадження санкцій проти представників білоруської влади, які безпосередньо причетні до фальсифікації підсумків президентських виборів і порушень прав людини. Рішення про запровадження обмежувальних заходів у ЄС ухвалюють одностайно. За неофіційною інформацією, санкції проти Білорусі блокує Кіпр, який за свою підтримку цього рішення вимагає санкцій проти Туреччини. Та європейські чиновники кажуть, що питання обмежувальних заходів проти Мінська можна вирішити під час засідання Європейської Ради, яке має відбутися 24–25 вересня.

Під час сніданку, який відбувся перед офіційною зустріччю, глави зовнішньополітичних відомств країн-членів ЄС поспілкувалися з учасницею президентських перегонів у Білорусі Світланою Тихановською. Попри обмеження на подорожі й прийом запрошених гостей у Європарламенті, білоруська опозиціонерка особисто прилетіла до Брюсселя, щоб провести низку переговорів у євроінституціях. Міністри ще раз підтвердили тезу, що ЄС не визнає Олександра Лукашенко легітимно обраним президентом країни і відзначили мужність білоруських громадян у обстоюванні своїх прав.

Пізніше під час пресконференції високий представник ЄС із питань зовнішньої та оборонної політики Жозеп Боррель заявив, що Брюссель не має наміру втручатися у внутрішні справи Білорусі, а хоче лише висловити свою підтримку білорусам, котрі борються за право обирати своїх лідерів шляхом вільних і демократичних виборів. Він також заявив, що ЄС планує надати близько 50 мільйонів євро на допомогу громадянському суспільству й вільним медіа Білорусі.

У Брюсселі Світлана Тихановська взяла участь у засіданні комітету Європарламенту у закордонних справах. Вона закликала євродепутатів продовжувати підтримку створення нової Білорусі, якою «захоплюється світ». Опозиціонерка також наголосила, що протести у її країні «не геополітична революція, вони не проросійські, не антиросійські, не проєвропейські, ані антиєвропейські». «Це просто пробілоруська і демократична революція», – наголосила Світлана Тихановська. Цього літа на карті Європи з’явилася нова Білорусь, «яка прагне стати надійним партнером, якого поважають у світі».

Вона також наголосила, що демонстрації у Білорусі мають винятково мирний і ненасильницький характер. «Ми вимагаємо лише трьох основних речей: звільнення всіх політичних в’язнів, припинення насильства в міліції та проведення нових, вільних і чесних виборів», – наголосила вона.

Більшість депутатів Європарламенту високо оцінили мужні дії білоруської політичної опозиції та простих громадян Білорусі. Деякі з них критикували ЄС за те, що він обирає роль пасивного гравця щодо подій у Білорусі та закликали Брюссель переходити від заяв до дій.

Світлана Тихановська зустрілася з журналістами на пресконференції у представництві Литви при ЄС. Саме до цієї країни Світлана була вимушена виїхати разом із дітьми, бо, за її словами, отримала погрози від білоруських силовиків. Відповідаючи на запитання про плани на майбутнє, вона заявила, що дуже хоче повернутися додому у Білорусь, але поки що її повернення небезпечне. Здивувала журналістів і заява Тихановської про те, що вона не балотуватиметься у президенти Білорусі у разі, якщо в країні відбудуться повторні вибори. «Навіть якщо народ Білорусі попросить мене висунути свою кандидатуру, я відмовлюся», – заявила вона.

Повз увагу громадськості не пройшли недавнє інтерв’ю опозиціонерки російському виданню РБК, де вона назвала президента РФ Володимира Путіна «мудрим керівником». За словами Тихановської, вона мала на увазі те, що «Путін не може не розуміти того, що відбувається зараз у Білорусі».

«Ми по-справжньому розчаровані тим, що він підтримав режим, а не народ», – констатувала вона. При цьому опозиціонерка наголосила, що у білоруського народу «достатньо інструментів», щоб вирішити внутрішню кризу у своїй країні без допомоги Росії.