Рада Євросоюзу затвердила тимчасові торговельні преференції для України, про що вказано у її прес-релізі.
«Цим рішенням ми дозволяємо експортувати більше українських продуктів до ЄС, бо наш обов’язок — підтримувати Україну, зміцнювати наші економічні й політичні зв’язки під час конфлікту, що триває», — заявив міністр закордонних справ Естонії Свен Міксер, країни, яка головує в ЄС. Преференції мають полегшити доступ українських експортерів до ринку ЄС з огляду на складну економічну ситуацію й зусилля економічних реформ, що здійснює Україна, йдеться в заяві. Торговельні преференції набудуть чинності до кінця вересня, їх застосовуватимуть протягом трьох років.
Рішення надати Україні додаткові торговельні преференції Європарламент підтримав ще 4 липня. Квоти на деяку українську продукцію було збільшено й визначено в таких обсягах: мед — 2,5 тисячі тонн, томати оброблені — 3 тисячі тонн, пшениця — 65 тисяч тонн, кукурудза — 625 тисяч тонн, ячмінь — 325 тисяч тонн.