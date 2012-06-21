Заява Росії про відведення до місць дислокації своїх військ, сконцентрованих біля кордону України, є важливою, таке рішення «давно назріло», заявили в НАТО.

«Будь-які кроки до деескалації з боку Росії є важливими і давно назріли», – заявив представник НАТО агенції Reuters, передає Радіо Свобода.

При цьому він додав, що НАТО буде продовжувати «пильно стежити за невиправданим нарощуванням військ Росії» біля України і в окупованому Криму.

Представник альянсу наголосив, що НАТО підтримує Україну і закликає Росію вивести всі свої сили з української території.