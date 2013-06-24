Міністерство охорони здоров’я, Комітет Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, Науково­практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України, Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л.Шупика, а також один із провідних світових виробників роботизованих хірургічних систем підписали меморандум про співпрацю. Документ передбачає створення першого в Україні науково­практичного центру робот­асистованої хірургії.

Над реалізацією проєкту спільно працюватимуть профільний комітет Верховної Ради, Міністерство охорони здоров’я, Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л.Шупика та один із провідних світових виробників роботизованих хірургічних систем.

Майбутній центр поєднає проведення робот­асистованих операцій (хірургічних втручань, які лікар виконує за допомогою роботизованої системи), навчання та підвищення кваліфікації медичних працівників, наукову діяльність і розвиток міжнародної співпраці в галузі високотехнологічної хірургії.

Освітню складову проєкту посилить створення профільної кафедри на базі Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л.Шупика. На ній здійснюватимуть підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців у галузі робот­асистованої хірургії.

Проєкт реалізовуватимуть поетапно. Спочатку заплановано розробити та втілити освітні програми за участю фахівців університету, сформувати команду й розпочати клінічну роботу. Надалі передбачено розширення переліку клінічних напрямів і створення національного навчального центру, який готуватиме фахівців для медичних закладів з усіх регіонів України, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.