У штаті Нью-Йорк внаслідок морозів і сильних вітрів один будинок опинився повністю покритий кригою. Цей будинок, що стоїть на березі озера Онтаріо, обледенів після того, як люті вітри впродовж тривалого часу обливали його водою з озера.
Знімки зробив місцевий фотограф. За його словами, багато людей з соцмереж не повірили, що зображення справжні.
Щоб довести скептикам, що це справжній лід, а не, наприклад, піна, Джон Куко опублікував відео, зняте біля будинку.
Через морозний шторм, який минулого тижня пройшовся західним Нью-Йорком, 200 тис. жителів штату тимчасово залишилися без електрики.
Тепер синоптики прогнозують сильний снігопад.