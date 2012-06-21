У році, що минає, було видано 111 тисяч дозвільних документів на проведення будівельних робіт, а найактивніше будівництво розвивається у Київській, Львівській і Дніпропетровській областях. Про це учора під час брифінгу заявив голова Державної архітектурно-будівельної інспекції України Олексій Кудрявцев.
«Протягом 2016 року Держбудінспекцією було опрацьовано і видано 111 тисяч дозвільних документів на проведення будівельних робіт. Торік таких документів було видано 99 тисяч», — поінформував посадовець, зазначивши, що таким чином можна констатувати приріст будівельних робіт на 12%.
Водночас, за словами Олексія Кудрявцева, кожне четверте будівництво в Україні здійснюється з порушеннями законодавства. Протягом 2016 року співробітниками Держбудінспекції було проведено майже 22 тисячі перевірок у будівельній сфері. Нагадаємо, за січень—листопад 2016 року сума будівельних робіт становила 59,3 мільярда гривень.