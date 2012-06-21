Міжнародна група вчених заявила про швидке настання катастрофи в Амазонській низовині. Свої висновки дослідники опублікували в журналі Nature.
У ході дослідження вчені розрахували індекс DEVI (Dam Environmental Vulnerability Index) для різних територій, що належать до Амазонської низовини. Даний параметр варіюється від 0 до 100, його максимальне значення відповідає повному знищенню екосистеми.
Найвище значення індексу DEVI, більше 80, припадає на території, які відносяться до Мадейри – найбільшого притоку Амазонки, де вже діють дві ГЕС, "Санту-Антоніу" і "Жирау". Крім того, постраждають також басейни Мараньйон і Укаялі.
До основних факторів деградації екосистем відносять вирубку лісів, зміна русла річок, масове зниження біорізноманіття та ерозія грунтів.
В басейні Амазонки планується побудувати 480 електростанцій. Басейн є джерелом 20% прісної води на планеті і середовищем існування багатьох ендемічних видів рослин і тварин.