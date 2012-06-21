На виконання Закону «Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру» на період з 1 вересня 2017 року до 1 вересня 2018 року уряд запровадив граничний розмір квоти поставки цукру на внутрішній ринок (квота «А») обсягом 1640 тисяч тонн і затвердив мінімальні ціни (без ПДВ) на цукор квоти «А» у розмірі 9172,57 гривні за тонну (більш ніж торік на 1%) та на цукрові буряки — 633,1 гривні за тонну (+2,6% до минулого року).
Зважаючи на торішній індекс інфляції — 112,4%, таке підвищення мінімальної ціни на цукор незначне, повідомляють у Мінагрополітики. Головна мета встановлення таких цін — це створення умов для забезпечення економічних стимулів вирощування цукрових буряків. Якщо така ціна буде нижчою за собівартість, можливі скорочення виробництва цукрового буряку, і, відповідно, виробництва цукру та його дефіцит.
У цифрах враховано зростання цін на матеріально-технічні засоби, пально-мастильні матеріали, технологічні, заготівельні, транспортні витрати, оплату праці тощо.