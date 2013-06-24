Про це заявив глава української дипломатії Дмитро Кулеба у Брюсселі за підсумками участі в першому в історії засіданні Ради Україна — НАТО на рівні міністрів закордонних справ.

«Настав час стратегічних рішень. Сильна та тривка підтримка України дасть змогу наблизити перемогу та завершення війни», — заявив міністр.

Глава МЗС України наголосив, що європейська оборонна промисловість потребує термінового посилення завдяки створенню спільного простору оборонних індустрій Європи, який об’єднає промисловість держав євроатлантичної спільноти та країн-однодумців. Міністр нагадав, що Україна провела у вересні успішний Форум оборонних індустрій, який об’єднав 252 провідні обронні компанії світу та започаткував десятки партнерств з українськими виробниками.

«Україна вже в рази збільшила власне виробництво зброї. Нині нам потрібні ваші рішення в цьому напрямі. Якомога швидші та рішучі», — закликав Дмитро Кулеба. Міністр зазначив, що Україні нині необхідні перевага в повітрі, удосконалені засоби радіоелектронної боротьби, контрбатарейні можливості, нові протимінні технології та розширені можливості тренування. Глава МЗС України закликав союзників з НАТО продовжити посилення протиповітряної оборони України для захисту українських міст і селищ, а також надати додаткові гаубиці, артилерійські системи, РСЗВ, броньовані машини, дрони й далекобійні ракети. Міністр висловив вдячність державам-членам НАТО за військову підтримку України, схвалив створення коаліції ППО та закликав усі держави спрямувати ресурси на її посилення.

За підсумками засідання Рада Україна — НАТО на рівні міністрів закордонних справ ухвалила заяву, ключовими положеннями якої стали розроблення нових проєктів в оборонній промисловості, розвиток і впровадження сучасних технологічних рішень, підтримка зусиль з гуманітарного розмінування, а також медична реабілітація поранених українських військовослужбовців, повідомляє МЗС.