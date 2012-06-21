Ціни на українські товари, розміщені на найбільшому американському торговельному інтернет-майданчику Amazon, в рази, а іноді і в десятки разів, перевищують їх вартість в Україні.
Продають в основному цукерки, хліб, гречку і мариновані помідори з огірками, повідомляє Hyser.
З солодощів, зокрема, найбільше представлені цукерки «Рошен»: наприклад, кілограмову упаковку «Червоного маку», «Ромашки» або «Корівки» продають по $17-25 (445-650 грн, у нас — 60-150 грн).
Буханець київського хліба пропонують купити за 258 грн, пачку гречки (
Ніжинські мариновані помідори в літрових банках на сайті теж продають в десять разів дорожче, ніж в Україні, — за $15 (360 грн) замість 36 грн, причому, судячи з коментарів, українські емігранти їх всіляко вихваляють. Американці ж нарікають на дорожнечу і велику кількість маринаду.