Ключові принципи відбудови України - «Build Back Better», «Вuild Вack Greener». На цьому наголосив Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець під час свого виступу на конференції «Зелене відновлення України», що проходить у Вільнюсі. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Цінуємо, що партнери вже зараз готові допомогти пройти нам шлях від руїн до зеленої трансформації. Як сказав Президент Володимир Зеленський, відбудова – це не тільки про те, що маємо зробити після перемоги, а й те, що потрібно робити просто зараз», – зауважив Міністр.

За його словами, вже Україна:

робить акцент на зелених проектах. Вони створять до 4,2 млн зелених робочих місць, компенсуючи втрати від війни;

приймає необхідні євроінтеграційні закони. Вони наближають Україну до ЄС і скорочують шлях потенційних інвесторів до нас;

залучає інвесторів та розробляємо проекти будівництва нових сміттєпереробних заводів європейського зразка. Із два десятки таких проектів вже на стадії запуску – в Одесі, Києві, Полтаві, які піддаються щоденним обстрілам. А ще, в Івано-Франківську, який працює у тилу на економіку нашої країни;

разом з німецькими партнерами запустили Кліматичний офіс в Україні. Він є тим інструментом, який дозволить залучати зелені фінанси на післявоєнне відновлення;

відновлює ліси. У планах ЄС висадити 3 млрд дерев, Україна поставила ціль – 1 млрд дерев і вже зараз виконала свою програму майже на 44%;

відкриває центри з вирощування саджанців. Сьогодні їх в Україні 7;

розпочала масштабну реформу лісової галузі;

завершує цифровізацію лісу. Ми запровадили ряд електронних сервісів, які дозволяють ефективно контролювати переміщення деревини.

«Все це ми робимо сьогодні попри війну. Захищаємо свою країну. Рухаємося до ЄС. Плануємо і вже будуємо спільне майбутнє з усіма цивілізованими країнами світу. Вдячний ЄС за створення Ukraine Facility. Це вкрай важливо та дасть Україні можливість за підтримки ЄС впевнено рухатися до досягнення кліматичної нейтральності, побудови циркулярної економіки, а ще модернізувати промисловість за найкращими стандартами та відновити наші природні ресурси. Вдячний всім міжнародним партнерам, які підтримують нашу країну на цьому шляху. Ця підтримка, надана сьогодні, матиме свої результати вже завтра», – наголосив Руслан Стрілець.