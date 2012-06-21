У державному парку «Пустеля Анза-Боррего» у Південній Каліфорнії, США, зацвілидикі квіти. Їхня кількість є найбільшою за останні 20 років. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
Тисячі людей відвідують парк щороку, щоб побачити пустельні лілії, маки, первоцвіти, соняшники, кульбаби та інші квіти, які всіюють пейзаж пустелі. Але цього року зимові дощі привели до того, що заквітло більше квітів, ніж зазвичай. Внаслідок чого кількість туристів значно зросла.
«У нас були ідеальні умови для досить хорошого цвітіння диких квітів, що відбувається не завжди. Це може стати найбільшим цвітінням за останні 20 років», —розповів працівник державного парку.