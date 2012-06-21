Для потерпілих мешканців Авдіївки з Чернівецької області вирушили дві вантажівки гуманітарної допомоги, заповнені вщерть. Ліжка-розкладачки, продукти харчування, консервація, теплі речі, матраци, ковдри, питна вода, крупи, ліки для надання невідкладної медичної допомоги, повідомляє перс-служба чернівецької облдержадміністрації. Напередодні все це доставили з пунктів збору та прийому допомоги, які діють на території Чернівців та районів нашої області.
Як зазначає один з координаторів збору допомоги в області – начальник управління цивільного захисту населення обласної державної адміністрації Олексій Гайдай, зібраної допомоги багато, тому речі та продукти планують завантажити ще в додаткові автівки.
«На прохання керівництва Донецької обласної військово-цивільної адміністрації про посильну допомогу відгукнулися усі небайдужі краяни. Також у цьому напрямку добре спрацювали всі районні державні адміністрації», – повідомив посадовець.