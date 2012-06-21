24 серпня 2017 року фінішував II Всеукраїнський конкурс «Неймовірні села України 2017».

У фіналі кожен охочий міг віддати свій голос за одне або декілька сіл. Паралельно з онлайн-голосуванням конкурсантів оцінювали члени Експертної ради (максимальний бал — 100).

Під час підрахунку результатів бали онлайн-голосування та оцінки Експертної ради були зведені до єдиної 50-бальної шкали. Відповідно, максимальний бал для кожного села-конкурсанта за результатами онлайн-голосування — 50, Експертної ради — 50. Максимальний бал — 100.

Призовий фонд у 150 тисяч гривень (без врахування податків і зборів) між переможцями (переможцем вважається село, а не конкретна людина, яка надіслала заявку на конкурс) розподілено наступним чином:

перше місце — Червоне — 50% = 75 тис. грн;

друге місце — Яворів — 20% = 30 тис. грн;

третє місце — Ломачинці — 10% = 15 тис. грн.

Отже, вітаємо переможців!

№ п/п

Назва села

Онлайн-голосування

Бали

Експертна рада

Бали

Загальний бал

1

Червоне

43 528

 48,8

 830

 30,0

 78,9

2

Яворів

 44 562

50,0 

767 

27,7 

77,7 

3

Ломачинці

2 502 

2,8 

1 382 

50,0 

52,8 

4

Петриківка

17 829 

20,0 

890 

32,2 

52,2 

5

Северинівка 

12 272 

13,8 

1 056 

38,2 

52,0 

6

Седнів 

10 518 

11,8 

1 086 

39,3 

51,1

7

Меджибіж 

1 965 

2,2 

1 252 

45,3 

47,5 

8

Антоніни 

1 436 

1,6 

1 265 

45,8 

47,4 

9

Великі Сорочинці

2 094 

2,3 

1 125 

40,7 

43,1 

10

Циблі 

6 384 

7,2 

990 

35,8 

43,0 

11

Скорики 

898 

1,0 

1 151 

41,6 

42,7 

12

Моринці 

2 981 

3,3 

1 080 

39,1 

42,4 

13

Олександро-Калинове

1 880 

2,1 

1 085 

39,3 

41,4 

14

Печера 

3 065 

3,4 

1 000 

36,2 

39,6 

15

Підкамінь 

1 301 

1,5 

1 038 

37,6 

39,0 

16

Фруктове 

1 186 

1,3 

1 000 

36,2 

37,5 

17

Мигія 

2 265 

2,5 

950 

34,4 

36,9 

18

Оксанівка 

1 798 

2,0 

920 

33,3 

35,3 

19

Межиріч 

1 005 

1,1 

904 

32,7 

33,8 

20

Верин

 887

1,0 

862 

31,2 

32,2 

Решта 20% від загальної суми призового фонду — 30 тис. грн — рівномірно розподілено між учасниками, які посіли 4-10-е місця.

Примітка: під призом мається на увазі сертифікат на певну суму для подальшої закупівлі для села організаторами необхідного інвентарю.

Також переможець конкурсу отримає унікальну можливість відвідати восени цього року Німеччину з метою обміну досвідом щодо розвитку державного управління та коопераційного самоврядування в цій країні.

Крім того, Посольство Франції в Україні в межах реалізації ІІ Всеукраїнського конкурсу «Неймовірні села України 2017» надасть премію за внесок у збереження навколишнього середовища та біорізноманіття в розмірі 50 тисяч гривень (без врахування податків і зборів). Її отримає село Олександро-Калинове в Донецькій області.

Вручення дипломів та сертифікатів відбудеться у Києві 11 вересня 2017 року під час Дня українського села в Міністерстві аграрної політики і продовольства України.

Представник AgroPortal.ua у найближчі дні зв'яжеться з учасниками конкурсу та обговорить усі деталі отримання дипломів і сертифікатів.

AgroPortal.ua 