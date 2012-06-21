24 серпня 2017 року фінішував II Всеукраїнський конкурс «Неймовірні села України 2017».
У фіналі кожен охочий міг віддати свій голос за одне або декілька сіл. Паралельно з онлайн-голосуванням конкурсантів оцінювали члени Експертної ради (максимальний бал — 100).
Під час підрахунку результатів бали онлайн-голосування та оцінки Експертної ради були зведені до єдиної 50-бальної шкали. Відповідно, максимальний бал для кожного села-конкурсанта за результатами онлайн-голосування — 50, Експертної ради — 50. Максимальний бал — 100.
Призовий фонд у 150 тисяч гривень (без врахування податків і зборів) між переможцями (переможцем вважається село, а не конкретна людина, яка надіслала заявку на конкурс) розподілено наступним чином:
перше місце — Червоне — 50% = 75 тис. грн;
друге місце — Яворів — 20% = 30 тис. грн;
третє місце — Ломачинці — 10% = 15 тис. грн.
Отже, вітаємо переможців!
№ п/п
Назва села
Онлайн-голосування
Бали
Експертна рада
Бали
Загальний бал
1
43 528
48,8
830
30,0
78,9
2
44 562
50,0
767
27,7
77,7
3
2 502
2,8
1 382
50,0
52,8
4
17 829
20,0
890
32,2
52,2
5
12 272
13,8
1 056
38,2
52,0
6
10 518
11,8
1 086
39,3
51,1
7
1 965
2,2
1 252
45,3
47,5
8
1 436
1,6
1 265
45,8
47,4
9
2 094
2,3
1 125
40,7
43,1
10
6 384
7,2
990
35,8
43,0
11
898
1,0
1 151
41,6
42,7
12
2 981
3,3
1 080
39,1
42,4
13
1 880
2,1
1 085
39,3
41,4
14
3 065
3,4
1 000
36,2
39,6
15
1 301
1,5
1 038
37,6
39,0
16
1 186
1,3
1 000
36,2
37,5
17
2 265
2,5
950
34,4
36,9
18
1 798
2,0
920
33,3
35,3
19
1 005
1,1
904
32,7
33,8
20
887
1,0
862
31,2
32,2
Решта 20% від загальної суми призового фонду — 30 тис. грн — рівномірно розподілено між учасниками, які посіли 4-10-е місця.
Примітка: під призом мається на увазі сертифікат на певну суму для подальшої закупівлі для села організаторами необхідного інвентарю.
Також переможець конкурсу отримає унікальну можливість відвідати восени цього року Німеччину з метою обміну досвідом щодо розвитку державного управління та коопераційного самоврядування в цій країні.
Крім того, Посольство Франції в Україні в межах реалізації ІІ Всеукраїнського конкурсу «Неймовірні села України 2017» надасть премію за внесок у збереження навколишнього середовища та біорізноманіття в розмірі 50 тисяч гривень (без врахування податків і зборів). Її отримає село Олександро-Калинове в Донецькій області.
Вручення дипломів та сертифікатів відбудеться у Києві 11 вересня 2017 року під час Дня українського села в Міністерстві аграрної політики і продовольства України.
Представник AgroPortal.ua у найближчі дні зв'яжеться з учасниками конкурсу та обговорить усі деталі отримання дипломів і сертифікатів.