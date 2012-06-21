В американському місті Х'юстоні, штат Техас, де через тропічний шторм «Харві» та спричинену ним повінь, запроваджено надзвичайний стан, близько двох тисяч людей евакуювали. Про це повідомляє ВВС з посиланням на дані Національної метеорологічної служби.
«Синоптики заявляють про безпрецедентні погодні умови. Національна метеорологічна служба застерігає, що існує небезпека «значних повеней» поблизу міста Х'юстон», — йдеться у повідомленні.
Крім того, повідомляється про п'ятьох загиблих. Проте поки що точно підтверджені лише дві смерті: одна людина загинула у п'ятницю під час пожежі в будинку в окрузі Арканзас, ще одна жінка загинула у Х'юстоні у своєму авто.
Губернатор Грег Еббот оприлюднив офіційне повідомлення про стихійне лихо в 19 округах та додав, що зливи тривають у містах Х'юстон, Вікторія та Корпус-Крісті. Зокрема, у Х'юстоні і Корпус-Крісті вже випало по
«Багато струмків, річок і заплав вийшли з берегів і подолали колишній рекордний рівень», — заявили синоптики.
У Х'юстоні практично паралізована робота транспорту, проте пересування містом повністю не припинено. Мешканцям радять переміститися до тих районів міста, що розташовані на височині.
Загалом у Техасі через стихію закрили 250 доріг та магістралей.
Президент Дональд Трамп у вівторок планує відвідати Техас, щоб ознайомитися з масштабами стихійного лиха. За його словами, він приїде тоді, коли це буде можливо, щоби не перешкоджати роботі рятувальних служб.