Ця область недільного надвечір’я стала об’єктом надзвичайної події. Буревій завдав значної шкоди сотням об’єктів — соціальним і господарським спорудам, інфраструктурі, а також будинкам і надвірним спорудам громадян. Штормовий вітер обірвав лінії електропередач, у багатьох місцях перекрив автодорожнє й залізничне сполучення, а також пошкодив покрівлі у приватному секторі та соціальній сфері гірських районів області. На засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки й надзвичайних ситуацій зазначали, що на вчорашній ранок без електроенергії залишалося 30 сіл у чотирьох районах Закарпаття.
«Дошкульні наслідки буревію відчули жителі чотирьох районів області, найбільше в Рахівському й Тячівському. У першому з них щонайменше в 12 школах пошкоджено покрівлі, — повідомив голова облдержадміністрації Геннадій Москаль. — Повалене дерево перекрило залізничні колії біля села Білин у Рахівському районі, внаслідок чого було затримано рух потяга Рахів — Коломия. Шквальний вітер зруйнував на шахті, що не працює, Солотвинського солерудника аварійний копер. Оскільки в гірській і важкодоступній місцевості високовольтні лінії обірвано, то для повного відновлення електропостачання знадобиться до трьох діб. Травмованих і постраждалих, на щастя, немає».
Оскільки з деякими селами зв’язку досі не відновлено, деталі наслідків негоди уточнюватимуть додатково. Але вже зараз відомо: повалені дерева пошкодили дахи в лікарнях селища Ясіня та села Верхнє Водяне. Зруйновано покрівлі на десятках будинків у приватному секторі, найбільше — у високогірному селі Білин.
«Я дав вказівку районним держадміністраціям і сільським радам, території яких постраждали від негоди, терміново створити комісії й підрахувати завдані збитки. Якщо загальна сума перевищить 48 мільйонів гривень, визнаємо наслідки негоди надзвичайною ситуацією регіонального рівня, що дає підстави звертатися до Кабінету Міністрів для відшкодування збитків із резервного фонду держбюджету», — сказав Геннадій Москаль.
Того самого вечора сильний буревій прокотився й західними регіонами Румунії, де він також завдав колосальних збитків, призвів навіть до людських жертв. У місті Тімішоара внаслідок сильного вітру і грози понад 60 осіб травмовано, серед них шестеро дітей. Саме з тієї території, яка географічно близька до Закарпаття, до нас і прийшла велика біда.