Буревії, що пронеслися над Польщею останніми днями, принесли шість смертей, майже півсотні поранених, зруйнували тисячі будинків, спустошили
Про це повідомляє "Польське Радіо".
Постраждалі від стихії отримають фінансову допомогу – таке рішення прийняв міністр внутрішніх справ і адміністрації Маріуш Блащак.
На потреби 6 тисяч сімей призначено понад 30 млн злотих (7 млн євро). Воєводи з найбільш пошкоджених територій звернулися до МВСіА з клопотаннями у цій справі. В адміністративних округах, які зазнали найбільших збитків, ще не визначили розмір втрат. «Це може тривати не лише дні, але й тижні, щоб оцінити збитки, яких зазнали господарства. Найпильнішою справою було те, щоб до цих людей дійти, розблокувати дороги до них», – сказала представниця Поморського воєводського управління Кристина Кобилінська.
Допомогу у розмірі 6 тисяч злотих (1400 євро) передаватимуть місцеві управління соціальної допомоги. А сім'ї, які постраждали найбільше, зможуть отримати більшу допомогу уряду: до 20 тисяч злотих, а в окремих випадках до 100 тисяч злотих - залежно від ступеня пошкодження, наприклад, їхніх будинків. Пожертви на потреби постраждалих збирає також благодійна католицька організація Карітас – Польща.