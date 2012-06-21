Любомира КОВАЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Поруч з нами є багато тих, хто потребує підтримки й допомоги: люди з інвалідністю, багатодітні та малозабезпечені родини, самотні пенсіонери, діти-сироти та інші. Більшості з них допомагає держава. Та бувають випадки, коли без благодійників чи волонтерів просто не обійтися. Зазвичай це люди скромні, а тому не всі й не завжди знають про їхні добрі справи.
Саме задля для їхнього відзначення відбулася церемонія нагородження переможців VI Національного конкурсу «Благодійна Україна-2017», який проводився Асоціацією благодійників України за підтримки Мінсоцполітики.
Цього року конкурс зібрав рекордну кількість заявок – 1054. Серед його учасників – представники соціально відповідального бізнесу, громадські, волонтерські та благодійні організації і спільноти, фізичні особи, дитячі і молодіжні колективи, ініціативні групи, об’єднання громадян, засоби масової інформації, повідомляє прес-служба Мінспоцполітики.
Переможців на загальнодержавному рівні відзначили в п’ятнадцятьох основних, трьох індивідуальних та трьох спеціальних номінаціях.
Затупник міністра Олександра Чуркіна вручила відзнаки переможцям у номінації «Благодійність у соціальній сфері» та подякувала усім благодійним організаціям України за небайдужість.
Переможці отримали унікальну нагороду – бурштинового «Янгола добра», лауреати – дипломи конкурсу.
Кращими у номінації «Волонтер року» визначено Андреєва Юрія Івановича (м. Київ), Муху Оксану Володимирівну (Львівська обл.), Шахарьянца Армена Мусеговича (Київська обл.); у номінації «Колективне волонтерство» –громадську організацію «Волонтерський рух «Батальйон сітка» (м.Київ), громадську організацію «Знам’янське об’єднання «Майдан» (Кіровоградська обл.) та групу волонтерів «Волонтерській екіпаж» (м. Київ).