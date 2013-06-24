1 вересня під головуванням першого заступника Міністра фінансів Дениса Улютіна та заступника Міністра фінансів Романа Єрмоличева відбулась онлайн-зустріч зі всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого самоврядування та департаментами фінансів облдержадміністрацій і Київської міської ради щодо обговорення основних показників держбюджету-2024. Про це повідомляє Урядовий портал.

У вступному слові перший заступник Міністра фінансів Денис Улютін повідомив, що під час прогнозування бюджету планували такі показники соціальних стандартів, а саме: прогнозний розмір мінімальної заробітної плати з 01 січня 2024 року ‒ 7 100 грн, з 01 липня 2024 року – 8 000 гривень. Прогнозний посадовий оклад працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки – з 01 січня 2024 року у розмірі 3195 гривень.

«У 2024 році для підтримки органів місцевого самоврядування буде і надалі передбачено майже 24 млрд грн додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам для найбільш постраждалих прифронтових та фронтових територій. Базова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на наступний рік прогнозується у сумі 20,2 млрд гривень», - повідомив Денис Улютін.

Зі свого боку заступник Міністра фінансів Роман Єрмоличев наголосив на основних параметрах, що буде закладено в бюджеті на наступний рік: «З 01 січня 2024 року оплата праці держслужбовців буде здійснюватись на основі класифікації посад державної служби та системи грейдів. Ми вважаємо це правильним підходом, і ці норми будуть прописані у проекті бюджету на наступний рік. Адже це дозволить запровадити прозорі умови оплати праці в системі органів державної влади».

Щодо освітньої субвенції Роман Єрмоличев сказав, що наразі ресурс освітньої субвенції враховано на підвищення соцстандартів, але без розподілу за територіями, оскільки очікуємо після 05 вересня 2023 року показники від МОН.

«Видатки на сферу охорони здоров’я буде покрито за рахунок держбюджету, субвенція на підтримку окремих медзакладів зберігається на наступний рік. Щодо соціальної сфери слід звернути увагу, що наразі опрацьовуємо механізм для визначення єдиної моделі співфінансування соцпослуг в умовах воєнного стану та закладення ресурсу на соціальний проект «Помічник ветерана»», - додав Роман Єрмоличев.

Під час дискусії було обговорено актуальні питання місцевих бюджетів і шляхи їх вирішення, зокрема щодо залишків коштів на рахунку місцевих бюджетів, розподілу ПДФО з військових, особливості горизонтального вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів, а також основні підходи та проблеми розподілу міжбюджетних трансфертів в умовах воєнного стану.

«Міністерство фінансів послідовно виступає за конструктивний діалог з органами місцевого самоврядування, адже лише досягнувши збалансованості інтересів всіх рівнів влади, ми спільними зусиллями наблизимо нашу перемогу та забезпечимо стійкий розвиток нашої держави», - зазначив насамкінець Денис Улютін.