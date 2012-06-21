Підбивати підсумки фінансово-господарської діяльності державних компаній у 2016 році продовжує Міністерство економічного розвитку і торгівлі. Аналітики відомства публікують дані про перерахування держпідприємствами коштів у формі дивідендів до бюджету за відповідний період.
Загальна сума, яку держкомпанії перерахували до державного бюджету, становить близько 15,5 мільярда гривень. Так, зокрема, 15,2 мільярда було перераховано у вигляді дивідендів, нарахованих на акції господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність. Ще 223,5 мільйона гривень вилучено як частини чистих прибутків державних унітарних підприємств та їх об’єднань, відповідно до закону.
«Як і в приватному бізнесі, у роботі держкомпаній важливо дотримуватися балансу. З одного боку, важливо, щоб держава отримувала відрахування з прибутку у вигляді дивідендів. З другого боку, інвестиції у саме підприємство мають сприяти подальшій ефективній роботі. Реформу управління державними підприємствами саме й спрямовано на створення цього балансу», — коментує процес перший віце-прем’єр-міністр — міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.
Найбільшу суму дивідендів до державного бюджету за результатами 2016 року перерахувала НАК «Нафтогаз України» — майже 13,3 мільярда гривень, що становить близько 87,5% усієї суми дивідендів, сплачених підприємствами держсектору в означений період.
Окрім того, до переліку найбільших платників дивідендів за результатами 2016 року також увійшли: ПАТ «Укргідроенерго» — 662,9 млн грн; ВАТ «Турбоатом» — 400,7 млн грн; ПАТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» — 321,8 млн грн; ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» — 285,6 млн грн; ПАТ «Центренерго» — 151,4 млн грн; ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» — 58,9 млн грн; ПАТ «Аграрний фонд» — 24,4 млн грн; Fishing Company S.A. — 15,1 млн грн; ПАТ «Українське Дунайське пароплавство» — 15,0 млн грн.
За підсумками 2016 року державним компаніям, що не сплатили своєчасно дивіденди, було нараховано пеню в розмірі близько 77,9 тисячі гривень. При цьому сума вже сплаченої пені становить близько 41,9 тисячі гривень.
Перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов так ставиться до ситуації: «Оцінювати значне збільшення суми дивідендів, отриманих від держкомпаній, як позитив слід із суттєвими застереженнями. Практика свідчить, що державні компанії спрямовують до 50% власного прибутку до бюджету країни, які держава в подальшому витрачає на різноманітні потреби, зокрема у соціальній сфері. Але держпідприємства не повинні бути лише джерелом коштів для перекриття дірок у бюджеті. Втрата значної частки прибутку обмежує можливості держкомпаній реінвестувати в модернізацію чи розвиток виробництва. На жаль, це заздалегідь програшна бізнес-модель, що в довгостроковій перспективі призводить до занепаду державних активів».
Відділ новин
«Урядового кур’єра»