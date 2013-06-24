Головний фінансовий документ наступного року посилює підтримку українського бізнесу, розширюючи можливості для доступного кредитування, інноваційного розвитку та модернізації економіки. Уряд і надалі фінансує програми, що допомагають підприємствам працювати й відновлюватися в умовах війни, створювати робочі місця, масштабувати виробництво та залучати інвестиції. На це 2026 року передбачено 51,8 млрд грн, зокрема на кредитування, іпотеку, розвиток інновацій та підвищення енергоефективності.

Одним з основних інструментів залишається програма «Доступні кредити 5—7—9%», яку реалізують через Фонд розвитку підприємництва. На її фінансування передбачено 18 млрд грн. Це дасть змогу підтримувати оборотний капітал бізнесу, розширювати мікро­, мале та середнє підприємництво, а також стимулювати інвестиції у виробничі потужності.

Важливий елемент — програма «єОселя» — механізм доступної іпотеки для громадян, що підтримує будівельний сектор та суміжні галузі. 2026 року на її фінансування через Укрфінжитло передбачено 17,1 млрд грн. Це створить більше можливостей для сімей придбати житло та забезпечить додатковий імпульс економічній активності в регіонах.

Фонд розвитку інновацій отримає 7,4 млрд грн. Кошти буде спрямовано на розвиток оборонних технологій у межах Brave1, створення зразків техніки й обладнання для потреб оборони, робототехніку та безпілотні технології, а також дослідження спеціальних інноваційних рішень.

На програми прямої підтримки бізнесу — від експортних інструментів до стимулювання переробки — в бюджеті закладено 4,9 млрд грн. Сюди належать грантові програми, підтримка індустріальних парків та інвестиційні стимули для підприємств.

Окрему увагу держава приділяє стратегічним напрямам, важливим для трансформації економіки. Фонд декарбонізації отримає 1,9 млрд грн, що дасть змогу підприємствам упроваджувати низьковуглецеві технології, модернізувати виробництво й адаптуватися до європейських вимог щодо викидів. Продовжиться кредитування проєктів енергоефективності для бізнесу.

Ще 1,9 млрд грн становитиме внесок України до американсько­українського інвестиційного фонду відбудови — механізму, який спрямовуватиме приватні та інституційні інвестиції в головні галузі української економіки та забезпечуватиме довгострокову відбудову і модернізацію країни.

Фонд енергоефективності отримає 0,6 млрд грн, що забезпечить співфінансування проєктів підвищення енергоефективності житла та підтримку відновлення зруйнованих домогосподарств.

Джерело:

Міністерство фінансів