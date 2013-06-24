Президент України Володимир Зеленський провів у Києві зустріч із президентом Європейського центрального банку Крістін Лагард.

«Ми вдячні за те, що ви вирішили прибути до України навіть після ударів по нашій цивільній інфраструктурі та наших людях. Дуже цінуємо такі кроки. Найважливіше — це люди та мораль суспільства. І тому ми дуже вдячні, що під час війни є друзі, які можуть підтримати наших людей», — зазначив він.

Ключова тема зустрічі — бюджетна підтримка України. Володимир Зеленський наголосив, що попри війну держава не лише забезпечує потреби оборонного сектору, а й виплачує зарплати, пенсії та соціальну допомогу людям.

«Саме тому підтримка від таких інституцій, як Європейський центробанк, дуже важлива. І необхідно працювати над тим, щоб закрити прогалини в нашому бюджеті, які виникли через війну», — зазначив глава держави.

Президент подякував за надання кредиту в межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) на суму 50 млрд дол. цього року. Володимир Зеленський і Крістін Лагард також обговорили використання заморожених російських активів для потреб України. Крім того, йшлося про пошук механізмів для продовження санкцій проти таких активів. Крістін Лагард запевнила у продовженні фінансової підтримки від ЄЦБ та відзначила роботу Нацбанку України, повідомляє Офіс Президента.

Міністр фінансів Сергій Марченко і президент ЄЦБ під час зустрічі обговорили питання фінансової інтеграції України з Європейським Союзом, конфіскацію заморожених активів російського центрального банку, а також подальше сприяння фінансовій стабільності України в умовах війни. Міністр подякував ЄЦБ та особисто Крістін Лагард за чітку позицію щодо підтримки України й заходи, які сприяли тиску на росію та обмежували її фінансові спроможності. Він поінформував пані Лагард про зусилля уряду, спрямовані на підтримку фінансової стабільності та набуття членства в ЄС. Окремо йшлося про можливості використати заморожені активи рф на користь України.

«Вдячний партнерам з ЄС за реалізацію механізму ERA, який дає змогу використовувати доходи від заморожених активів рф на потреби України. Проте вкрай важливо, щоб росія в повному обсязі заплатила за завдану шкоду. Обговорення правових та фінансових механізмів використання всіх заморожених активів має перейти до практичних рішень», — зауважив Сергій Марченко, повідомляє Мінфін.