Кабінет Міністрів України прогнозує середньозважений курс гривні за підсумками 2017 року на рівні 27,8 гривні/долар, за підсумками 2018 року — 29,3 гривні/долар, 2019 року — 30,5 гривні/долар і 2020 року — на рівні 31 гривні/долар.
Про це йдеться у бюджетній резолюції 2018—2020 роки.
Також уряд прогнозує поступове зниження рівня безробіття в Україні — з 9,3% економічно активного населення у 2017 році до 8,5% у 2020 році.
Крім того, документ передбачає зростання експорту товарів і послуг з України до 2020 року до 62,427 мільярда доларів з 50,735 мільярда доларів в 2017 році, імпорту — до 70,104 мільярда доларів з 57,222 мільярда доларів.