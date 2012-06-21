Про це інформує прес-служба аеропорту у Фейсбуці.
«Наразі в аеропорту «Київ» працює Центр туристичної інформації. Це проект київської мерії по розкриттю туристичного потенціалу Києва», — йдеться у повідомленні.
Організаторів заходів, власників закладів та готелів закликають залишати інформаційні матеріали про послуги, що ними надаються, у новому Центрі.
Зазначається, що робота туристично-інформаційних центрів (ТіЦ) є успішною практикою провідних туристичних європейських столиць. Це свого роду путівник для гостя міста чи країни, особливо для такого, який прибуває вперше.
Центр надаватиме інформацію як дістатися до міста, де зупинитися, де поїсти, що дивитися та багато інших питань, які цікавитимуть гостей Києва та України загалом.
Головним завданням ТіЦ є популяризація туристичних можливостей та потенціалу столиці України, формування та підтримання позитивного іміджу Києва.
В прес-службі аеропорту додали, що фахівці Центру вільно володіють навичками комунікації, мають чудову стресостійкість, володіють кількома іноземними мовами тощо.