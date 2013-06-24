У Дарницькому районі Києва офіційно запрацював центр життєстійкості Нижньодуванської громади — перший простір такого формату для внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій Луганської області. Соціальні менеджери, психологи та фахівці соціальної роботи надаватимуть тутбезкоштовну психосоціальну підтримку, соціальні послуги та консультації для понад чотирьох тисяч жителів громади, які вимушено переїхали до столиці через війну. Центр життєстійкості став підсумком співпраці Міністерства соціальної політики, місцевої влади, Нижньодуванської військової адміністрації та благодійного фонду «Карітас-Київ». Із 31 березня він приймає громадян за адресою: м. Київ, вул. Здолбунівська, 3-А.

«Під час війни підтримка людей має бути не просто декларацією, а дією. Ми бачимо, як громади об’єднуються навколо спільної мети — зберегти внутрішню силу та згуртованість. Центри життєстійкості — це не про стіни, це про серце громади. Ми вдячні партнерам та кожному, хто робить такі місця можливими, особливо для тих, хто втратив дім, але не втратив себе», — наголосила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

«Коли ми дізналися про створення центрів життєстійкості, зрозуміли, що хочемо бути частиною цієї справи. Для нас символ цього проєкту — взаємодія. Бо саме вона лежить в основі змін. Ми раді бути надійною опорою для українців і українок у цьому процесі», — зазначив о. Роман Сиротич, директор БФ «Карітас-Київ».

Зазначимо, що Нижньодуванська першою серед релокованих громад Луганщини за власні кошти відремонтувала приміщення, облаштувала простір для індивідуальної та групової роботи, дитячі кімнати і зони для первинного консультування. До експериментального проєкту Міністерства соціальної політики приєдналися ще шість громад Луганщини: Біловодська, Гірська, Білокуракинська, Лисичанська, Марківська та Кремінська. Невдовзі вони також відкриють свої центри життєстійкості.

Центри життєстійкості — це безбар’єрні простори, де кожен українець може відвідати групи взаємодопомоги або тренінги з подолання життєвих труднощів, отримати сімейну чи індивідуальну консультацію із психологом, соціальну підтримку. У столиці та всій країні ці осередки допомагають українцям відновлювати внутрішній ресурс, справлятися зі стресом та адаптуватися до нових обставин.

Джерело:

Міністерство соціальної політики